Calciomercato Juventus, la nota del Benfica su Perin: “Recupero più lungo del previsto”

Adesso è arrivata anche la nota del Benfica: recupero di Perin più lungo del previsto, proseguirà a Torino. Attraverso un comunicato ufficiale, la società portoghese informa che “in seguito agli esami medici effettuati oggi, si è arrivato alla conclusione che il portiere Mattia Perin avrà un processo di recupero più alto di quanto inizialmente previsto, di circa 4 mesi” per questo motivo “c’è un accordo tra i club e i rappresentanti dei giocatori, in modo tale che il recupero di Perin sia fatto alla Juventus e, dopo quella fase, il trasferimento del giocatore si concretizzerà come concordato fra le parti“.