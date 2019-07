Calciomercato Lazio, la squadra di Inzaghi ‘vola’ sulle fasce: arrivano i colpi, il nuovo 11 [FOTO]

CALCIOMERCATO LAZIO – La Lazio continua la preparazione in vista della prossima stagione, l’ultimo campionato dei biancocelesti è stato altalenante, la squadra di Simone Inzaghi ha fallito la qualificazione in Champions League, obiettivo che sembrava alla portata considerando il percorso deludente di Milan e Roma. Ma adesso la Lazio guarda al futuro e la dirigenza si è mossa bene sul mercato, la squadra si è rinforzata e punta ad essere una grande protagonista. Già la conferma di Inzaghi in panchina rappresenta una sicurezza, la squadra poi ha aggiunto tasselli in difesa ma in particolar modo sulle fasce la rivoluzione è stata quasi totale. L’intenzione inoltre è quella di confermare i big, anche Milinkovic-Savic. Sfoglia la fotogallery in alto per scoprire il nuovo 11 della Lazio dopo gli ultimi colpi.