Il Milan inizia a muoversi sul mercato. Nelle ultime ore pare scemato l’interesse per Dani Ceballos. Il Real Madrid ha aperto al prestito secco, mentre il Milan vuole il diritto di riscatto e non intende prendere calciatori che poi non diventeranno suoi. Ecco perché con il Real Madrid si insiste per Mariano Diaz, attaccante (l’ultima stagione al Lione) in grado di giocare anche da trequartista. Il prezzo è abbordabile: si parla di 20-25 milioni. I rossoneri stanno provando ad imbastire la trattativa sulla base del prestito con obbligo di riscatto.

Persi Kabak e Andersen, andati rispettivamente allo Schalke e al Lione, il Milan pensa ad un difensore centrale. Sempre vivi i contatti per Lovren del Liverpool. Il centrale croato è valutato 20 milioni dai Reds. Ecco spuntare allora un nome già accostato al Diavolo in tempi recenti: Matija Nastasić. Lo Schalke, proprietario del cartellino dell’ex Fiorentina, potrebbe così farsi “perdonare” di aver soffiato Kabak ai rossoneri. Nella trattativa potrebbe entrare anche Ricardo Rodriguez.

Intanto, il Milan chiude un colpo in prospettiva. Preso il portiere classe 2002 Andreas Kristoffer Jungdal, estremo difensore danese del Vejle. Il giovanissimo portiere era stato in prova a febbraio e adesso il Milan ha affondato il colpo.