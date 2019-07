Calciomercato Milan, Leo Duarte ad un passo: il centrale brasiliano del Flamengo ricorda Thiago Silva

Il Milan torna a pescare in Brasile e più precisamente nel Flamengo. Dopo l’arrivo di Paquetà a gennaio, i rossoneri hanno praticamente definito l’acquisto di Leo Duarte, difensore centrale classe ’96. Ulteriori indizi arrivano in tal senso dal fatto che il difensore non si sia allenato con i rossoneri di Rio de Janeiro e molto probabilmente non scenderà in campo contro il Botafogo in campionato, in attesa di vestire un’altra maglia rossonera. Al Flamengo andranno circa 11 milioni di euro. La trattativa è stata chiusa in fretta anche grazie alla mediazione di un ex rossonero come Serginho, che in Brasile cura gli affari del Milan. Andiamo a conoscere meglio il futuro milanista.

Leonardo Duarte da Silva, questo il nome completo, è come detto un classe ’96. Nell’ultima stagione è diventato un punto fermo della squadra di Jorge Jesus. Alto 1,83, ha grande rapidità e buona tecnica. Forte sia fisicamente che di testa, in patria è stato paragonato a Juan, ex centrale della Roma e a Marquinhos per il talento. Per le sue caratteristiche, il paragone che sembra calzare meglio è quello con un grande centrale difensivo del passato del Milan, Thiago Silva. Ricorda molto il centrale del Psg nella corsa e nelle movenze. I tifosi del Milan sperano possa fare grandi cose in maglia rossonera e magari ripercorrere le orme del suo predecessore.