Calciomercato Milan, per Modric è quasi impossibile: trattativa difficile anche per Demiral della Juve

CALCIOMERCATO MILAN – Il calciomercato del Milan non decolla, il club rossonero ha intenzione di riscattare l’ultima deludente stagione e l’obiettivo sarà quello di conquistare la qualificazione alla prossima Champions League. La dirigenza è al lavoro per regalare al tecnico Giampaolo calciatori di assoluto livello, il sogno porta il nome del centrocampista Modric, la trattativa è però in salita per ovvi motivi, la mancata qualificazione in Champions League dei rossoneri ma anche per problemi economici dovuti al cartellino richiesto dal Real Madrid ma soprattutto l’ingaggio, servono almeno 10 milioni di euro. Trattativa difficile anche per Demiral, secondo Gianluca Di Marzio durante lo speciale calciomercato la Juventus chiede almeno 40 milioni per la cessione o comunque un diritto di recompra, entrambe le trattative sono difficilissime per il Milan.