Calciomercato Milan, ottimismo per l’operazione Correa: le cifre e la data della possibile chiusura

CALCIOMERCATO MILAN – Filtra ottimismo da Casa Milan per l’acquisto di Angel Correa dall’Atletico Madrid. Gli ultimi contatti tra le parti, avvenute ieri con un blitz di Zvonimir Boban a Madrid, hanno ulteriormente limato la distanza fra la domanda e l’offerta: domani potrebbe essere la giornata decisiva per sbloccare la trattativa, dopo avere raggiunto un accordo di massima. Il ds dell’Atletico Madrid, Andrea Berta, è infatti atteso a Milano per cercare di chiudere l’operazione. Il Milan dovrebbe versare ai ‘Colchoneros’ circa 40 milioni. Nella trattativa dovrebbero rientrare dei bonus: una parte fissa di 10 e una variabile, al raggiungimento di determinati obiettivi, fissata a 7 milioni.

