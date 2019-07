Calciomercato Milan, il punto sul mercato in entrata: spuntano nomi nuovi

CALCIOMERCATO MILAN – Milan beffato finora sul mercato. Dopo aver cercato Mancini e Kabak, obiettivi sfumati ed aver quasi perso Veretout, i rossoneri provano a rifarsi andando su altri obiettivi. All’inizio della prossima settimana dovrebbe firmare Ismael Bennacer. Il condizionale è d’obbligo visti i precedenti, ma l’algerino potrebbe mettere nero su bianco dopo la finale di Coppa d’Africa contro il Senegal. Il Milan vuole inserire un’altra mezzala in organico. Il nome nuovo (o meglio quello vecchio) è quello di Dennis Praet. Il belga della Sampdoria è una creatura di Giampaolo, che lo riabbraccerebbe volentieri.

La priorità è però un difensore centrale. Nome nuovo in questo caso per la retroguardia rossonera: Merih Demiral. Il centrale turco, acquistato dalla Juventus, rischia di trovare poco spazio visto l’arrivo di de Ligt e la presenza in rosa di Bonucci, Chiellini e Rugani. Ecco che Demiral potrebbe fare lo stesso percorso di Romero e andare a giocare in prestito, anche se il Milan vorrebbe chiudere a titolo definitivo. La cifra richiesta dai bianconeri resta alta: 40 milioni. Da non sottovalutare idee alternative e meno costose come German Pezzella della Fiorentina, Gian Marco Ferrari del Sassuolo o un nome a sorpresa dall’estero.

Estero a cui il Milan guarda per quanto riguarda la fase offensiva. Il nome nuovo in questo caso viene dall’Argentina: Matias Zaracho. Fantasista del Racing Club di Avellaneda, Zaracho può giocare da mezzala, esterno o trequartista. Ha grande velocità e grande tecnica. A marzo ha anche debuttato con la nazionale argentina. Il ds del Racing è Diego Alberto Milito, un ex nerazzurro. Come riporta la Gazzetta dello Sport, le trattative sono avviate e il Racing chiede 20 milioni. Il prezzo si potrebbe leggermente abbassare. La cosa clamorosa sarebbe che un ex Inter come Milito vada a rinforzare il Milan. Ma si sa nel mercato nulla è scontato.