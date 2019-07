Calciomercato Napoli, clamoroso dalla Spagna. ‘AS’ informa: “James Rodriguez resta al Real!”

Calciomercato Napoli, la notizia che rimbalza dalla Spagna potrebbe avere del clamoroso. James Rodriguez, obiettivo concreto di azzurri e Atletico Madrid, potrebbe rimanere al Real. E’ ‘AS’ a scriverlo, spiegando che c’è stato un dietrofront di Florentino Perez riguardo la sua cessione per via del grave infortunio ad Asensio.

Il colombiano, che è tornato ad allenarsi oggi coi blancos dopo ben 787 giorni, sempre secondo quanto scritto dal quotidiano spagnolo sarebbe stato informato che non verrà ceduto. Inoltre, il patron del Madrid non ha intenzione di venderlo all’Atletico, mentre il Napoli lo vorrebbe solo in prestito.