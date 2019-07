CALCIOMERCATO NAPOLI – Il Napoli fa sul serio in vista della prossima stagione, l’intenzione del club azzurro è quella di lottare fino alla fine per la vittoria dello scudetto, la squadra si è rinforzata molto soprattutto con l’arrivo di Manolas ed altri colpi sono vicini alla conclusione. Nel frattempo arriva un’indiscrezioni da parte del tabloid britannico ‘The Telegraph’ che parla di un interessamento per l’esterno difensivo scozzese Kieran Tierney, si tratta di un calciatore del Celtic, da superare la concorrenza dell’Arsenal. “Dipende tutto dal Celtic. Se arriverà un’offerta che la società ritiene adeguata, Kieran potrebbe partire: spetta all’Arsenal, al Napoli o a chi è interessato al calciatore mettere i soldi sul tavolo per convincere il Celtic”, ha spiegato l’agente di Tierney, Allan Preston.