Calciomercato Napoli, incontro a Capri tra De Laurentiis e James Rodriguez [DETTAGLI]

CALCIOMERCATO NAPOLI – E’ un calciomercato stellare quello sta portando avanti il Napoli, il club azzurro ha ufficializzato nella serata di ieri l’arrivo del difensore Manolas, si tratta di un colpo molto importante, il greco con Koulibaly può formare la coppia di centrali più forte del campionato. E non è di certo finita, la dirigenza sta lavorando senza sosta per completare al più presto la squadra di consegnare a Carlo Ancelotti, è andato in scena infatti negli ultimi minuti un incontro a Capri in un noto hotel dell’isola tra Aurelio De Laurentiis, Cristiano Giuntoli, Andrea Chiavelli ed il calciatore del Real Madrid James Rodriguez con la presenza del suo procuratore Jorge Mendes. La firma del contratto potrebbe arrivare a stretto giro di posta.