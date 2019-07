Calciomercato, le notizie del giorno – Grandi colpi in Serie A, scambio Sassuolo-Genoa, le trattative in B e C

CALCIOMERCATO – Si è conclusa un’altra giornata di calciomercato. Tante le notizie che si sono susseguite oggi, tra ufficialità, indiscrezioni e rumors. Ecco le più importanti.

GRANDI COLPI IN SERIE A – Ultime trattative molto importanti sul fronte calciomercato, sono ore caldissime, in Serie A e non solo. Si complica il passaggio al Milan del difensore Demiral, il bianconero è stato protagonista di un precampionato ottimo con la Juventus ed a questo punto sembra difficile una cessione dell’ex Sassuolo, per questo motivo i rossoneri hanno deciso di bussare alla porta della Juve per Daniele Rugani. Per l’attacco si limano gli ultimi dettagli per Correa mentre per Suso la Roma continua (TUTTI GLI AFFARI)

SCAMBIO SASSUOLO-GENOA – Con una breve nota, il Sassuolo comunica sul proprio sito ufficiale una doppia operazione con il Genoa: ecco i nomi e le formule. “L’Unione Sportiva Sassuolo Calcio comunica di aver completato (LE OPERAZIONI)

LE TRATTATIVE IN SERIE B E SERIE C – Non solo il calciomercato in Serie A, si muovono anche le squadre in Serie B e Serie C, ecco il punto de ‘La Gazzetta dello Sport’. Il Benevento ha trovato l’accordo con la Spal e con Schiattarella, importante rinforzo per il centrocampo, l’Empoli ha avuto il via libera dal Parma per Dezi e Stulac. Il Venezia si regala Franco Zuculini mentre Broh ha raggiunto l’accordo con il Cosenza. Colpo del Pordenone che ha preso Monachello dell’Atalanta, il Crotone ha chiesto Vido sempre ai nerazzurri. Lo Spezia tratta il difensore (TUTTE LE TRATTATIVE)