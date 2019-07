Calciomercato, le notizie di oggi – Genoa attivissimo, le ultime su Napoli-James, le trattative in B e C

GENOA ATTIVISSIMO – Il Genoa prova a costruire una squadra in grado di raggiungere traguardi importanti e di far sognare i tifosi. In Colombia danno per fatto il passaggio di Kevin Agudelo dell’Atletico Huila al Genoa: 2.5 milioni per il 70% del cartellino e concorrenza del Boca Juniors bruciata. Agudelo, classe 1998, è un regista che ha ben impressionato nel campionato nazionale colombiano. Non solo centrocampo, ma si pensa anche a qualche giovane talento. Tra questi c’è Odubeko, attaccante 16enne che non ha rinnovato con il Manchester United. Si insiste per Bruno Amione, difensore del Belgrano, per il quale sarà decisiva la prossima settimana. Ma, come detto, il reparto che più verrà sottoposto al restyling è il centrocampo. Oltre ad Agudelo, si seguono Kranevitter, Fernando, Zobnin e Roque Mesa. Il primo gioca allo Zenit e potrebbe arrivare in prestito; gli altri due sono di proprietà dello Spartak Mosca, il quarto è invece del Siviglia. Per la trequarti restano piste percorribili Harit dello Schalke 04, Zajc del Fenerbahce, ex Empoli, e il giapponese Kamada, classe 1996 di proprietà dell’Eintracht Francoforte nell’ultima stagione ha indossato al Sint-Truide. Il grande sogno per la linea mediana è però Fredy Guarin. L’ex centrocampista dell’Inter ha rescisso il contratto che lo legava allo Shangai Shenhua.

LE ULTIME SULLA VICENDA NAPOLI-JAMES RODRIGUEZ – Sono giorni decisivi per il futuro del calciatore James Rodriguez, secondo quanto riporta il ‘Mundo Deportivo entro questa settimana si deciderà la squadra del colombiano. Si tratta di un testa a testa tra Napoli ed Atletico Madrid con i ‘Colchoneros’ che sembrano nettamente favoriti nella corsa, secondo Marca l’Atletico ha deciso di puntare su James rispetto ad Eriksen ma trattare con i cugini-rivali non sarà di certo facile, i Blancos chiedono un trasferimento a titolo definitivo per 40 milioni di euro. (L’ARTICOLO COMPLETO)

LE TRATTATIVE IN SERIE B E C – Si preannuncia un mese e mezzo caldo in Serie B e Serie C. Alcune squadre si sono già mosse con anticipo e hanno messo a segno colpi importanti. L’Empoli ha preso Mancuso, il Benevento Sau, questi i due colpi più risonanti. Ma tanti affari sono in prossimità di chiusura. A fare il punto sono “La Gazzetta dello Sport” e il “Corriere dello Sport”. Massimo Oddo, allenatore del Perugia, ha chiesto Benali, già avuto nelle sue esperienze a Pescara e Crotone. L’Ascoli punta un ritorno: Matteo Rubin. Il Venezia, ottenuto il ripescaggio, si mobilita per regalare colpi importanti a Dionisi. Praticamente definito l’acquisto di Alessandro Capello, ex Padova. Interesse concreto per Ingelsson. L’Empoli sogna il colpo internazionale. Trattativa ben avviata per Giulio Donati, terzino ex Bayer Leverkusen, attualmente svincolato. Anche la Salernitana sogna in grande. Gian Piero Ventura ha richiesto un suo pupillo: Alessio Cerci. Trattativa in salita, ma la volontà del calciatore potrebbe essere decisiva. Il Chievo sta per cedere il gioiellino Vignato al Bayern Monaco. Si lavora senza sosta anche in Serie C. La Triestina ha messo gli occhi su Leonardo Gatto. Il Teramo punta Francesco Bombagi. La Sicula Leonzio punta l’attaccante Sinani. La Ternana cerca Maiorino. Il Monopoli ha chiesto Triarico. Scappini è conteso da Reggiana e Pontedera. Scatenate Cesena e Sambenedettese. I romagnoli sono su Perticone, Sarao, Magrassi. Il Piacenza vuole Martignago (appetito da diversi club) e sta per chiudere per Nocciolini. La Samb è su Mirko Esposito, Andrea Mazzarani (sul quale c’è anche il Catania), Casarini, Frediani e Ferretti. (L’ARTICOLO COMPLETO)