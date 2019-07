Calciomercato, la proposta del presidente De Laurentiis

Il presidente De Laurentiis ha le idee chiare, il calciomercato dovrebbe chiudere prima dell’inizio dei campionati. “Si dovrebbe partire dopo la conclusione di tutti i campionati – le parole di De Laurentiis a Kiss Kiss Napoli – Se lo protraiamo a dismisura abbiamo dei campionati che cominciano con i mal di pancia dei giocatori che non renderanno al massimo o che non saranno utilizzati perche’ in procinto di essere venduti. Dovremmo armonizzare l’inizio di tutti i campionati e chiudere il calciomercato una settimana prima”. Favorevole a un San Paolo senza pista di atletica: “pensate a come sarebbe se il pubblico fosse attaccato al recinto di gioco?”, sul Var: “E’ stata creata per far si’ che i club non debbano lamentarsi o nascondersi, pero’ poi l’arbitro certe volte va a vedere e decide lui ma se la Var e’ di supporto, l’arbitro dovrebbe essere solo informato”.