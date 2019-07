Calciomercato, il punto sull’estero: la risposta del Psg all’offerta per Neymar, novità su Ceballos

Si muovono le squadre all’estero, con tanti campionati che vedranno chiudersi prima di quello italiano il calciomercato. Tra questi c’è la Premier. Ecco perché l’Arsenal ha fortemente accelerato la trattativa con il Real Madrid per Dani Ceballos. Il centrocampista, fresco vincitore dell’Europeo Under 21 con la Spagna, è nelle mire anche di Tottenham e Milan, ma come scrive “AS”, avrebbe deciso di giocare la prossima stagione con i Gunners. Per il via libera definitivo al trasferimento manca solo l’avallo di Zinedine Zidane che si riaggregherà al gruppo dopo la morte del fratello. Il Real comunque non vorrebbe perdere il talentuoso centrocampista e la formula scelta sarebbe sarebbe quella del prestito con diritto di ‘recompra’.

Novità anche sull’eterna trattativa tra il Barcellona e il Psg per Neymar. E’ sempre il quotidiano spagnolo “As” a dare la notizia di una nuova offerta dei catalani: 40 milioni più Coutinho e Dembelé. Offerta che sarebbe già stata rispedita al mittente. Il Psg non intende accettare una minusvalenza. I parigini hanno pagato Neymar 222 milioni e intendono ricevere una cifra molto simile. Se le richieste rimangono queste l’operazione difficilmente andrà in porto.