CALCIOMERCATO – Il calciomercato estero si vivacizza. Due colpi importanti nelle ultime ore: l’Atletico Madrid ha chiuso il colpo Kieran Trippier dal Tottenham. Il terzino è già a Madrid per le visite mediche. Lo scrive il quotidiano As, secondo cui il giocatore della Nazionale inglese è in procinto di firmare il contratto con il club ‘Colchonero’. Il difensore raggiunge la Spagna in cambio di 30 milioni.

Colpo importante anche per il West Ham. Dopo gli addii di Carroll e Arnautovic in attacco, arriva il primo rinforzo per il reparto offensivo: Sébastien Haller. Il 25enne francese ha firmato un contratto di cinque anni. Costo dell’operazione 50 milioni di euro, cifra che supera i 38 milioni sborsati la scorsa stagione alla Lazio per Felipe Anderson, nuovo record per il club londinese. Haller ha segnato 20 gol in 41 presenze con l’Eintracht della Bundesliga la scorsa stagione.