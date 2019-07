CALCIOMERCATO ROMA – La Roma si sta muovendo in entrata ed in uscita, l’intenzione del club giallorosso è quella di riscattare l’ultima deludente stagione. L’obiettivo è quello di rinforzare pesantemente l’attacco considerando anche la probabile cessione di Edin Dzeko, per il sostituto si attende la risposta di Gonzalo Higuain con il Pipita che però si sta mettendo in mostra con la maglia della Juventus. Nel frattempo la Roma prepara l’assalto per un ritorno di fiamma, si tratta del calciatore del Milan Suso, reduce da una stagione altalenante l’attaccante ha l’obiettivo di riscattarsi e quella di Roma può essere la piazza giusta. I gallorossi non hanno intenzione di pagare la clausola da 40 milioni di euro, sono stati proposti scambi con Schick o Under ma che non convincono, la pedina giusta potrebbe essere dunque il centrocampista Nzonzi, sono in corso valutazioni tra le società per le valutazioni dei cartellini.