CALCIOMERCATO ROMA – La Roma guarda in Spagna. Dopo l’arrivo praticamente definito del portiere del Betis Siviglia Pau Lopez, As rilancia la notizia secondo la quale la Roma sarebbe interessata all’attaccante del Real Madrid Mariano Diaz. L’attaccante brasiliano, tornato dal prestito al Lione, è uno dei sicuri partenti dalla Casa Blanca insieme a Dani Ceballos (vicino al Tottenham) e Marcos Llorente. Nelle scorse settimane Mariano Diaz è stato accostato anche al Milan. Dopo gli oltre 300 milioni spesi per gli acquisti fra gli altri di Hazard e Jovic, il Real deve fare cassa e per questo sta cercando di ‘piazzare’ gli esuberi. La Roma ha chiesto Mariano in prestito, mentre Florentino Perez vuole una cessione a titolo definitivo.

