CALCIOMERCATO SAMPDORIA – La Sampdoria fa sul serio in vista della prossima stagione, già l’arrivo di Di Francesco come allenatore rappresenta un ottimo biglietto da visita. La dirigenza inoltre si sta muovendo molto bene sul mercato con l’intenzione di costruire una squadra ancora più competitiva per tentare l’assalto all’Europa League. Il tecnico ex Roma ha le idee chiare e secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio avrebbe chiesto l’arrivo del centrocampista dell’Inter Radja Nainggolan. Al momento la trattativa risulta molto difficile per via dell’ingaggio del calciatore belga, fondamentale un sacrificio da parte di entrambi ma anche dell’Inter che dovrebbe partecipare al pagamento dell’ingaggio.