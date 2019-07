CALCIOMERCATO SASSUOLO – Sassuolo scatenato nelle ultime ore. I neroverdi hanno chiuso un doppio affare: Hamed Junior Traoré dall’Empoli e Jeremy Toljan dal Borussia Dortmund. Il centrocampista si trasferisce ufficialmente senza la partecipazione della Juventus, che invece, come riporta Sky, ha una sinergia con il Sassuolo. Come scrive Gianluca Di Marzio, Toljan arriva in prestito con diritto di riscatto. Il terzino del Borussia Dortmund andrà a prendere il posto di Pol Lirola, in procinto di passare alla Fiorentina.

Calciomercato, le ultime trattative: Lazzari è della Lazio, sondaggio del West Ham per Petagna