Calciomercato, le ultime: scambio Samp-Spal, il nuovo attaccante del Cagliari e la conferma di Boateng alla Fiorentina

Ultime importanti trattative per quanto riguarda il calciomercato. Idrissa Gueye lascia l’Everton e passa al Paris Saint Germain, l’annuncio è arrivato direttamente dal club francese, per lui quattro anni di contratto. A tenere banco è anche il futuro dell’attaccante Neymar, il Barcellona continua a spingere per il ritorno ma la trattativa continua ad essere in salita, gli ultimi contatti hanno confermato lo scarso feeling tra i due club, la trattativa dunque si è complicata ulteriormente, il Psg non esclude la cessione di Neymar ma non al Barcellona. Sampdoria e Spal pensano ad uno scambio, Viviani potrebbe diventare un nuovo calciatore blucerchiato, percorso inverso invece per Capezzi. Infine il Cagliari che è ai dettagli per un colpo importante per l’attacco, si tratta di Defrel.

“Sono felice, vediamo quello che succede domani, ma posso dire di essere molto contento. Nuovo entusiasmo a Firenze? Speriamo, abbiamo un buon progetto e non vedo l’ora di arrivare”. Sono le parole di Kevin Prince Boateng che si prepara a diventare un nuovo calciatore della Fiorentina.”Prima voglio ringraziare tutta la famiglia del Sassuolo, sono stato bene – sottolinea Boateng – Non era facile prendere questa decisione, ma è il calcio. Non vedo l’ora che sia domani. Forza viola!”