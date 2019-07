Ore caldissime, come sempre, per il calciomercato. Tante squadre si muovono per cercare di definire le rose da consegnare agli allenatori prima dell’inizio del campionato. A fare il punto sulle ultime trattative è “La Gazzetta dello Sport”. Il Verona ha chiuso con la Sampdoria per il prestito di Valerio Verre. Gli scaligeri insistono anche per Camillo Ciano, lo scorso anno al Frosinone. Il Genoa di Preziosi è scatenato. I rossoblù hanno praticamente definito l’arrivo di Lucas Silva dal Real Madrid, lo scorso anno al Cruzeiro. Per la mediana restano aperte altre piste come quella che porta a Roque Mesa del Siviglia e quella che, invece, avrebbe del clamoroso: Borja Valero. C’è stato un contatto tra le parti. Intanto, il Genoa ha fatto firmare un quadriennale a Calò (che rimarrà in prestito alla Juve Stabia) e sonda il terreno per Bruno Peres della Roma (la scorsa stagione in prestito al San Paolo).

Attiva anche la Sampdoria. Ramirez è in uscita e interessa al Boca Juniors. Ecco spuntare l’ipotesi di uno scambio. Due i calciatori sul tavolo: Pavon e Almendra. Il primo è un’ala, perfetta per il gioco di Di Francesco e nel giro della nazionale argentina. Il secondo è stato diverse volte accostato a squadre di Serie A (Napoli, Roma) ed è il classico “volante” davanti alla difesa.

Si muove anche il Sassuolo. In uscita c’è Boateng, che piace in Germania. Da non scartare un suo ritorno all’Eintracht Francoforte. Intanto ieri, la società di Squinzi, ha chiuso l’ingaggio del portiere Russo dal Genoa (Cassata in rossoblù). Il classe 2001 ha firmato a Milano così come Obiang a titolo definitivo dal West Ham. Lascia i neroverdi anche Letschert, che va all’Amburgo. In entrata si monitora sempre Toprak, difensore centrale del Borussia Dortmund.

Il Parma ha in pugno Giuseppe Pezzella. Il terzino dell’Udinese arriverà in prestito con obbligo di riscatto. I ducali insistono per Brugman del Pescara e intanto hanno ceduto Dezi e Stulac all’Empoli.

L’Udinese ha la priorità del centrocampo e attende ancora risposte per Walace dell’Hannover e Tokoz del Besiktas, mentre Scuffet valuta l’offerta del Qarabag.

La Spal non molla Stepinski. E’ in chiusura l’affare Di Francesco con il Sassuolo. Petagna è nel mirino della Lazio, in caso di partenza di Caicedo (destinazione Boca). In difesa se salta il ritorno di Bonifazi dal Torino c’è l’idea Magnani, centrale del Sassuolo. Il Lecce tiene calda l’opzione Saponara e aspetta l’ok dalla Turchia per Yilmaz.