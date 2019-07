Calciomercato Serie B, colpacci Juve Stabia e Cosenza: arrivano Di Gennaro e Sciaudone

Colpi importanti in Serie B per Juve Stabia e Cosenza. Le Vespe si aggiudicano a titolo temporaneo Davide Di Gennaro dalla Lazio, i Lupi acquistano invece Daniele Sciaudone. Ecco i due comunicati.

“Juve Stabia rende noto di aver acquisito, a titolo temporaneo, il diritto a ricevere le prestazioni sportive del calciatore Davide Di Gennaro, classe ‘88, che arriva dalla S.S. Lazio con la formula del prestito.

Il calciatore, impiegato come regista/trequartista, ha disputato oltre 200 partite in Serie B, inoltre vanta più di 50 presenze in Serie A, categoria in cui ha esordito nel 2006 con la maglia dell’A.C. Milan e dove poi ha militato, con il Genoa C.F.C., la Reggina Calcio, l’A.S. Livorno, il Cagliari Calcio e la S.S. Lazio. Di Gennaro ha rilasciato le seguenti dichiarazioni, subito dopo la firma :”Ringrazio la società per l’opportunità che mi ha dato e per aver creduto nelle mie qualità di uomo e calciatore. Non vedo l’ora di regalare soddisfazioni a tutti i tifosi!”

Di Gennaro si è aggregato alla squadra, a Rivisondoli, mettendosi a disposizione di mister Caserta“.

“La Società Cosenza Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con la Società Novara Calcio per l’acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive di Daniele Sciaudone. Per il centrocampista, nato a Bergamo il 10 agosto 1988, si tratta di un ritorno in maglia rossoblù, avendo già militato nel club nella seconda parte della passata stagione. Approdato al “San Vito – Gigi Marulla” nella sessione invernale di calciomercato il calciatore, ribattezzato DS16 dalla tifoseria cosentina, ha contribuito in maniera determinante alla permanenza in cadetteria dei Lupi mettendo a repertorio 5 segnature e 1 assist in 16 presenze. Con la firma sul contratto, della durata biennale, Sciaudone si lega al Cosenza fino al 30 giugno 2021“.