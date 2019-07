Calciomercato Serie B, nuovi arrivi in casa Pordenone e Juve Stabia

Continuano le ufficializzazioni anche in Serie B. Colpi in entrata per Pordenone e Juve Stabia. I primi comunicano l’ingaggio dell’attaccante Luca Strizzolo.

“Il calciatore, classe ’92 – recita il comunicato – arriva dalla Cremonese con la formula del prestito sino a giugno 2020 (con opzione). Per Strizzolo si tratta della terza esperienza con la maglia neroverde, che ha vestito nelle stagioni 2009/2010 (in serie D, 4 reti) e 2015/2016 (in serie C, 8 reti). Nell’ultimo triennio è stato protagonista in serie B con le maglie di Cittadella e Cremonese: 17 i gol realizzati. “Sono molto felice di indossare nuovamente la maglia neroverde – afferma Strizzolo – desideroso di ripagare la grande fiducia che mi ha trasmesso la società. Per me è un doppio, speciale ritorno a casa: perché gioco per la terza volta nel Pordenone e perché, da friulano, giocare a Udine sarà davvero emozionante“.

I campani comunicano invece l’arrivo di Del Sole, ecco il comunicato: “S.S. Juve Stabia rende noto di aver acquisito, a titolo temporaneo, dalla Juventus FC, il diritto a ricevere le prestazioni sportive del calciatore Ferdinando Del Sole, classe ’98. L’esterno offensivo mancino ha vestito, in serie cadetta, la maglia del Pescara e, nelle ultime due stagioni, ha fatto registrare ventisette presenze, realizzando due reti. Ferdinando Del Sole, messosi in luce nel settore giovanile del Delfino Pescara 1936, è stato acquistato dalla Juventus FC, lasciandolo in prestito in Abruzzo, nel corso delle due ultime stagioni agonistiche. Il promettente giovane napoletano non nasconde l’emozione: “Sono molto felice di essere arrivato a Castellammare, una piazza importante. Arrivo qui molto determinato e con tanta voglia di fare bene. Mi sento pronto per questa nuova sfida“.