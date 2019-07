Calciomercato Serie B e Serie C, le ultime: il Pescara su Scamacca, pressing del Perugia su Iemmello

Non solo in Serie A, il calciomercato è sempre più nel vivo anche in Serie B e Serie C, ecco il punto de ‘La Gazzetta dello Sport’. Molto attivo il Pescara che ha chiuso con l’Atalanta il ritorno di Melegoni, fatta anche per Ta Bi, continua il pressing al Napoli per Tutino e Palmiero, per l’attacco piace sempre Scamacca. Continua il pressing del Perugia per Iemmello, si muove la Salernitana di Ventura che spinge per Dall’Oglio del Brescia, la Cremonese vicina a Polombi, il Cosenza a Kingsley, l’Ascoli ha chiesto Brlek al Genoa. In Serie C il Monza ha chiuso per il difensore Scognamillo, la Sambenedettese aspetta il portiere Santurro, il Francavilla sprinta per il centrocampista Diego Cenciarelli, la scorsa stagione alla Viterbese.