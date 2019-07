Calciomercato Serie B, le ultime trattative: si muovono Venezia e Pordenone

CALCIOMERCATO – Tanto mercato di Serie A, ma non solo. Si muovono due protagoniste della prossima Serie B. Il Venezia, ripescato dopo la retrocessione della scorsa stagione, guarda in Serie A e chiude per il difensore classe 1988 Michele Cremonesi. Il calciatore, che in carriera ha vestito le maglie di Cremonese, Spal, Crotone, Virtus Entella e Perugia, ha firmato un biennale con i lagunari. Il Venezia ha, inoltre, ufficializzato le cessioni in prestito all’ U.S.Città di Pontedera fino al termine della stagione sportiva 2019/20 del centrocampista classe 1999 Filippo Serena e del difensore classe 1999 Emanuele Cigagna.

Si muove anche il neopromosso Pordenone, che punta ad una salvezza tranquilla. I neroverdi hanno ingaggiato il difensore Luca Zanon. Il calciatore, classe ’96, arriva dalla Fiorentina a titolo definitivo. Ha firmato un contratto biennale. In carriera ha vestito le maglie di Ternana e Virtus Entella in B, Pistoiese in C, prima dell’ultima esperienza con il Siena. Queste le prime parole di Zanon: “Il Pordenone ha creduto in me, acquisendomi a titolo definitivo. Voglio ripagare la fiducia, dare tutto per i miei nuovi colori e proseguire il percorso di crescita. Nei due anni di B con Ternana ed Entella ho imparato molto, lo scorso in C con il Siena ho giocato con continuità”.