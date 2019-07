Calciomercato, le trattative: scatto in attacco della Spal, il Lecce adesso fa sul serio, innesto del Verona

Sono calde le ultime di calciomercato, ecco il punto che riguarda le squadre del campionato di Serie A. Attivissima la Spal che sta per definire l’arrivo di Stepinski dal Chievo, operazione da circa 3,5 milioni di euro, trattativa avviata anche con il Sassuolo per Di Francesco, i neroverdi che hanno piazzato il colpo Obiang, arriva dal West Ham per 10 milioni di euro compreso di bonus. Doppia operazione in casa Cagliari, dopo Rog arriva anche Nandez, importante investimento del club sardo che è pronto a versare nelle casse del Boca ben 18 milioni di euro. Intenzioni importanti in casa Lecce, nelle ultime ore il club si è avvicinato tantissimo a Saponara della Fiorentina ed entro la settimana potrebbe chiudersi l’affare Yilmaz per una squadra sempre più competitiva. Il Verona chiude per Ciano.