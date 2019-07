Ultime ore attivissime di calciomercato, trattative non solo in Italia ma anche all’estero. Si parla ormai da tempo dell’arrivo al Barcellona dell’attaccante Griezmann in uscita dall’Atletico Madrid con i blaugrana pronti a pagare la clausola da 120 milioni. L’accordo è stato trovato da tempo ma la possibilità di arrivare a Neymar ha cambiato le carte in tavola, l’attaccante brasiliano sarebbe preferito dallo spogliatoio del Barça rispetto a Griezmann. Proprio l’Atletico Madrid sta per mettere sotto contratto l’ex Juve Dani Alves, colpo a parametro zero, il problema al momento è la richiesta d’ingaggio ma l’ostacolo può essere superato nelle prossime ore. Ufficiale il passaggio di Albiol al Villarreal: “il Napoli ufficializza la cessione a titolo definitivo di Albiol al Villarreal. La Società ringrazia Raul per queste sei stagioni trascorse insieme all’insegna di impegno encomiabile ed esemplare professionalità”. In Serie A il Torino alla carica per Kouamé, come parziale contropartita potrebbe rientrare Gustafson (più conguaglio), sempre i rossoblu hanno superato il Parma nella corsa al centrocampista del Napoli Rog. Il Milan guarda ancora in casa Empoli, dopo Krunic l’obiettivo è Bennacer.