Si sta per concludere un’altra giornata di calciomercato, è stato comunque un weekend intenso con diverse trattative. Continua il braccio di ferro tra Antoine Griezmann e l’Atletico di Madrid, il calciatore non si è infatti presentato per il ritiro di oggi con i Colchoneros alla Ciudad Deportiva de Majadahonda e come riporta As sarà multato del 4% dello stipendio, pari a 60 mila euro, il francese è sotto contratto fino al 2023 ma ha manifestato la volontà di andare via. Il suo agente aveva già comunicato la decisione di non presentarsi in ritiro ricordando che nel contratto di lavori i calciatori hanno diritto a 30 giorni di ferie e Griezmann ne ha usufruiti di 26. Griezmann può liberarsi grazie alla clausola da 120 milioni di euro da pagare in una soluzione, il Barcellona chiede di dilazionare, è questo il motivo di scontro.

In attesa di chiudere per de Ligt la Juventus si muove anche in uscita, si avvicina sempre di più la cessione del terzino destro Cancelo che si prepara al trasferimento in Premier League al City, nelle casse del club una cifra compresa tra i 50 ed i 60 milioni di euro. Poi inizierà la corsa al sostituto considerando che anche Cuadrado potrebbe andare via, importante offerta dalla Cina per il colombiano. Sempre in casa Juventus sono in programma per martedì le visite mediche del difensore Romero.