Ultime ore calde per quanto riguarda il calciomercato in Italia ed all’estero. Il Real Madrid comunica la cessione in prestito di Luca Zidane (figlio di Zizou) al Racing Santander fino al 20 giugno 2020. Visite mediche per Romero con la Juventus poi tornerà subito al Genoa per disputare un’altra stagione con il club rossoblu. Nelle ultime ore sondaggio del West Ham per l’attaccante della Spal Andrea Petagna secondo quanto apprende l’Adnkronos, nella lista anche Maxi Lopez, Salomón Rondón. La Lazio ha trovato proprio con la Spal l’accordo per il terzino Lazzari, giovedì le visite mediche. L’Hellas Verona ha preso il difensore Gunter. La Roma continua a lavorare sul difensore Mancini e l’attaccante Higuain.