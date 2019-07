Calciomercato, le ultime trattative: Roma-Veretout, ci siamo! Il Sassuolo ci prova per Obiang

Ecco le ultime trattative di calciomercato, importanti trattative nelle ultime ore. E’ una Roma scatenata, dopo l’arrivo del difensore Mancini il club giallorosso è pronto a chiudere anche per il centrocampista Veretout, incontro positivo sia con l’agente del calciatore e con la Fiorentina, accordo di base raggiunto sulla base di 20 milioni di euro compreso bonus. Il calciatore potrebbe raggiungere la squadra già nelle prossime ore e mettersi a disposizione di Fonseca, si tratta di un colpo importante per il centrocampo della Roma. Il Sassuolo si inserisce per il centrocampista Obiang, contatto interlocutorio con il West e nuovi aggiornamenti nelle prossime ore. Il Cagliari continua a lavorare per il centrocampista Nandez ma non c’è ancora accordo con il Boca.

Il Padova ha formalizzato il passaggio in biancoscudato del difensore senegalese Joel Baraye dalla Virtus Entella in prestito con obbligo di riscatto. Il Bari invece ha ingaggiato il difensore Bruno Cascione, svincolato dal Foggia. E’ ufficiale: il Psg ha ingaggiato il nazionale Under 21 francese Abdou Diallo dal Borussia Dortmund.