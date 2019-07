Calciomercato Udinese, operazione in uscita per i friulani, che annunciano la cessione di Darwin Machis al Granada. Ecco il comunicato del club bianconero direttamente dal sito ufficiale.

“Udinese Calcio comunica di aver ceduto a titolo definitivo Darwin Machis al Granada Cf.

L’attaccante venezuelano, reduce dalla Copa America disputata con la sua nazionale, ritorna nel club andaluso da cui era stato prelevato un anno fa.

Machis ha collezionato, nella passata stagione, 14 presenze in bianconero, 13 in campionato ed una in Coppa Italia, realizzando una rete, proprio in Coppa.

Negli ultimi sei mesi della stagione sportiva 18/19 aveva militato in prestito al Cadice in Segunda Division spagnola.

A Darwin buona fortuna per questa nuova esperienza“.