Non si ferma il calciomercato. In particolar modo movimento in casa Sampdoria, sono previste per sabato mattina le visite mediche del difensore colombiano Jeison Murillo, l’ex Inter è atteso in Italia e dopo le visite raggiungerà i nuovi compagni nel ritiro a Ponte di Legno, accordo raggiunto con il Valencia per 2 milioni in prestito e obbligo di riscatto fissato a 12: un’operazione da 15 milioni compresi i bonus. Pronto a lasciare la Sampdoria il trequartista Gaston Ramirez verso lo Spartak Mosca per una cifra leggermente superiore ai 12 milioni di euro.

L’A.S. Cittadella comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di ZAN CELAR. La giovane punta centrale, classe 1999, ha giocato nell’ultima stagione con la maglia della Roma Primavera. Lo sloveno, precedentemente al Maribor, con i giallo-rossi ha anche debuttato in Serie A nel campionato scorso. Il Pescara prende Tumminello dall’Atalanta, ufficiale anche il colpo del Brescia che si è assicurato le prestazioni di Joronen dal Copenhagen.

Il Sassuolo comunica di aver “acquisito a titolo di prestito con diritto di riscatto dal Borussia Dortmund” il difensore classe ’94 Jeremy Toljan.