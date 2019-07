Calciomercato, le ultime trattative: nuovi arrivi in casa Verona, Lazio, Udinese e Brescia

Affari importanti chiusi negli ultimi istanti per quanto riguarda il calciomercato. Il Verona ha chiuso per Alessandro Berardi, portiere classe ’91, che ha firmato fino al 2021. Porte girevoli anche in casa Brescia. Dopo settimane di trattative si è finalmente sbloccata la trattativa con il Copenaghen per Joronen, estremo difensore finlandese. Ufficialità anche per la Lazio: il nuovo acquisto si chiama Jony Rodriguez, è sbarcato nella Capitale e sosterrà domani le visite mediche. Lazio che, intanto, ha ceduto Luca Germoni alla Juve Stabia. Il terzino arriva a titolo definitivo, dopo i 6 mesi trascorsi in prestito nella scorsa stagione.

L‘Udinese ha ufficializzato il difensore Rodrigo Becao in arrivo dall’EC Bahia. Classe 1996, il brasiliano ha disputato l’ultima stagione con il CSKA Mosca, giocando le sei partite del girone di Champions League. Becao con l’Udinese ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2024.

Manca poco per l’ufficialità di Emiliano Rigoni alla Sampdoria. Prestito per 1 milioni di euro con obbligo di riscatto al raggiungimento di precisi obiettivi a 9 milioni. L’argentino, in arrivo dallo Zenit, ha disputato l’ultima stagione con l’Atalanta.