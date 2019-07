Calciomercato, le ultime trattative: ufficiale un acquisto del Verona, in tre su Malcom

CALCIOMERCATO – Una nuova settimana di mercato volge al termine, ma anche in questo venerdì arrivano tante notizie. L’Hellas Verona comunica “di aver acquisito, a titolo temporaneo con diritto di opzione e contro-opzione, le prestazioni sportive del calciatore Koray Günter dalla società Genoa CFC”. Günter, che ha esordito tra i professionisti con la maglia del Borussia Dortmund, arriva al Verona dopo aver giocato con Galatasaray e Genoa e, da oggi, è ufficialmente un nuovo calciatore gialloblù.

Spunta un nome nuovo per l’attacco del Napoli, viste le difficoltà ad arrivare ad James Rodriguez. Oltre a Lozano e Pépé, secondo il quotidiano catalano Sport, il club azzurro sarebbe molto vicino a raggiungere un accordo con il Barcellona per Malcom. I blaugrana vorrebbero mantenere il controllo sul brasiliano, per questo sarebbero disponibili anche ad una cessione in prestito con diritto di riscatto. Oltre al Napoli, anche Inter e Milan sarebbero sulle tracce di Malcom, ma sempre secondo Sport, in vantaggio su tutti ci sarebbe la squadra di Ancelotti.