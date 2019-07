Calciomercato, le ultime voci dall’estero: Milinkovic Savic è la chiave per Pogba, novità su Alderweireld

Il Manchester United è pronto a lanciare l’assalto al centrocampista della Lazio Sergej Milinkovic-Savic per sostituire Paul Pogba, destinato a vestire la maglia del Real Madrid. Lo riferisce questa mattina in prima pagina il quotidiano spagnolo AS. Il manager dei Red Devils, Ole Gunnar Solskjaer, avrebbe individuato nel centrocampista serbo l’erede ideale del francese. Lo United sarebbe pronto a mettere sul tavolo un’offerta per la Lazio superiore al 75 milioni di euro per convincere la Lazio. Nei giorni scorsi, il presidente Lotito non ha fatto mistero che Milinkovic possa partire. Le alternative a Milinkovic per il Manchester United restano Bruno Fernandes dello Sporting Lisbona e Christian Eriksen del Tottenham.

Tottenham che è sempre più intenzionato a blindare Toby Alderweireld, centrale belga inseguito dalla Roma. Secondo quanto riferisce oggi il The Telegraph, il Tottenham è deciso a chiedere non meno di 40 milioni per liberare il difensore belga se entro venerdì non sarà pervenuta un’offerta pari all’attuale clausola rescissoria di circa 30 milioni. Sulle tracce di Alderweireld oltre alla Roma c’è anche il Manchester United, nel caso non dovesse riuscire a prendere Harry Maguire dal Leicester.