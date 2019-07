Calciomercato, è valzer di attaccanti: inserimento della Juve per Lukaku, il punto su Inter e Napoli

Clamoroso valzer di attaccanti che riguarda le big del campionato di Serie A: Inter, Napoli e Juventus. L’ultima notizia è davvero sorprendente e riguarda l’inserimento del club bianconero per Lukaku, l’attaccante del Manchester United sembrava ormai dei nerazzurri ma la mossa della Juventus sembra aver spiazzato tutti, da valutare i motivi di questa trattativa, un vero interesse oppure una manovra di disturbo all’Inter per abbassare le pretese di cessione di Icardi? A tenere banco proprio il futuro dell’argentino. E’ partito l’assalto del Napoli, De Laurentiis è pronto a mettere sul piatto 60 milioni di euro, cifra che stuzzica l’Inter ma il problema principale è la volontà del nerazzurro che spinge per il trasferimento alla Juventus. I bianconeri hanno bisogno di un attaccante considerando la cessione di Higuain e quella molto probabile di Mandzukic, la soluzione Icardi può rappresentare un affare anche dal punto di vista economico. La Juventus ha deciso di mettere pressione all’Inter per abbassare le richieste per il cartellino, va inteso così l’inserimento per Lukaku con l’Inter che però sembra nettamente in vantaggio. Per riassumere Lukaku alla fine dovrebbe andare all’Inter, Icardi aspetta la Juve e solo in un secondo momento potrebbe accettare la corte del Napoli.