Calendario Serie A, la data di presentazione: le novità sull’offerta di Mediapro

I calendari della Serie A 2019/2020 saranno presentati lunedì 29 o martedì 30 luglio alle ore 19 presso gli studi televisivi di Sky Sport. Lo riferisce la Lega Serie A, al termine dell’assemblea odierna a Milano. Nessuna decisione, invece, per quanto riguarda la data della Supercoppa, di cui oggi non si è discusso in assemblea.

Sono stati fatti dei passi in avanti oggi in Assemblea di Lega a Milano sull’offerta di Mediapro che ha proposto una partnership tecnica con la prospettiva della realizzazione del canale tematico della Lega, che comunque potrebbe vendere i diritti tv per bando.