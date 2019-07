Campionato cinese, il ‘resoconto’ dagli italialiani: in rete Pellé ed Eder

Soltanto tre anni fa era la coppia titolare dell’Italia ad Euro 2016. Protagonisti con Antonio Conte del percorso concluso soltanto ai calci di rigore ai quarti contro la Germania, Pellé ed Eder hanno poi deciso di proseguire altrove le proprie carriere. Sono adesso in Cina, tra l’altro protagonisti di recente (in positivo) rispettivamente con Shandondg Luneng e Jiangsu Suning.

Nel primo caso, l’ariete ex Lecce e Parma è andato a segno nel 3-0 della sua squadra contro lo Shenzen. Nel secondo, l’italo brasiliano ha firmato il rigore decisivo che ha permesso ai suoi di battere 1-0 il Beijing Guoan, facendo inoltre un grosso favore al Guangzhou Evergrande di Fabio Cannavaro, ora in testa. E’ rimasto invece in panchina Stephan El Shaarawy nel poker esterno rifilato dal suo Shanghai Shenhua al Beijing Renhe.