Caos Avellino, futuro sempre più incerto: il comunicato del Gruppo Marinelli 

E’ una situazione delicata in casa Avellino a tenere banco le situazioni legate alle squadre di calcio e basket, messe in vendita dal patron Gianandrea De Cesare. Nel frattempo il Gruppo Marinelli è uscito allo scoperto, negato l’interessamento per le squadre. “Stanno circolando nelle ultime ore alcune indiscrezioni circa un interessamento da parte del Gruppo Marinelli a risollevare le sorti della squadra di calcio e di basket della città di Avellino, che devono essere categoricamente smentite – spiegano dal gruppo – Per quanto Carmine Marinelli, così come tutta la sua famiglia, siano da sempre attaccati alla città di Avellino ed ai colori delle sue squadre di calcio e di basket, e siano al contempo rammaricati per le difficoltà che in queste ore entrambe stanno vivendo, la notizia di un eventuale intervento da parte del Gruppo Marinelli non corrisponde alla realtà”.