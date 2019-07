Caos Chiesa-Fiorentina, Commisso lancia una clamorosa bordata alla Juventus

”Fin dal primo giorno ho detto di voler tenere Chiesa e penso che lo faro’. Quando ho comprato la Fiorentina ho comprato tutta la Fiorentina e non un solo giocatore”. Sono le dichiarazioni di Rocco Commisso ai microfoni di Sky da New York parla della sirene della Juventus per l’attaccante Chiesa. ”Voglio trattare tutti i giocatori con rispetto come meritano, ci vuole rispetto reciproco tra me e loro – ha continuato Commisso – Quanto alla Juve, ha uno strapotere in Italia, io ero tifoso bianconero. Ormai hanno gia’ vinto tutto in italia, poi quando va in Europa torna a casa senza niente… Il calcio italiano deve essere piu’ equilibrato e forse lo diventera’ anche grazie alla Fiorentina”. La giornata è stata caratterizzata da colloqui fra Chiesa e la dirigenza viola. ”Federico e’ stato il primo giocatore scelto per la presentazione della maglia, con lui non c’e’ problema – ha aggiunto Joe Barone, braccio destro di Commisso intervenendo a Sky – Bisogna chiudere con questa storia, il giocatore e’ della Fiorentina e qui rimane”.

-“Siamo rimasti tutti colpiti dal grande entusiasmo e dalla grande passione del presidente, puo’ solo fare bene all’ambiente, gli auspici sono buoni”. Marco Benassi, in ritiro a New York con la Fiorentina, racconta a Sky Sport il presidente Commisso. “Possiamo garantire ai tifosi il nostro impegno a fare meglio dell’anno scorso, dobbiamo migliorare quella classifica – sottolinea – Il ritiro sta procedendo bene, anche i piu’ giovani si sono messi a disposizione, stiamo cercando di apprendere le idee di calcio del mister e di applicarle”. Su Chiesa: “Noi lo vediamo come sempre, sereno, sorridente, che scherza – continua – Il resto lo vedranno lui e la societa'”.