Casillas rimane al Porto dopo la paura: “voglio aiutare la squadra”

Ha dimostrato grande forza di volontà il portiere Iker Casillas, l’estremo difensore ha deciso di rimanere al Porto “per fare qualcosa di diverso dal solito”. Gli ultimi mesi sono stati veramente difficili, il portiere è stato colpito da infarto del miocardio in allenamento lo scorso maggio e adesso ha deciso di rimanere al club portoghese e “garantirà il collegamento tra giocatori, allenatore e societa'”. “Il Signore vuole che io rimanga qui al Porto vicino ai giocatori piu’ giovani – ha spiegato Casillas come si legge sul sito ufficiale del Porto – Cerchero’ di fare del mio meglio per aiutare i miei compagni di squadra. Ci stiamo preparando bene, vogliamo fare una grande stagione, vincere il campionato e fare il meglio possibile in Europa”.