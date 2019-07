Catania, nuovo esonero per Sottil: la nota del club

Il Calcio Catania comunica di aver sollevato Andrea Sottil dall’incarico di responsabile tecnico della prima squadra, aveva sostituito Novellino, che a sua volta gli era subentrato.

La società ringrazia l’allenatore piemontese per il lavoro svolto con professionalità ed impegno costante, evidenziando sincero affetto per il club e la città. Sollevati dai rispettivi incarichi anche l’allenatore in seconda Gianluca Cristaldi, il collaboratore tecnico Salvatore Gentile ed il responsabile della preparazione atletica Cristian Bella. Ai quattro validi professionisti, sinceri auguri delle migliori fortune nel prosieguo della carriera.