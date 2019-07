Cessione Sampdoria, svolta nelle ultime ore: incontro Ferrero-Vialli [DETTAGLI]

CESSIONE SAMPDORIA – Sembrava essere sfumato almeno per il momento il passaggio di proprietà in casa Sampdoria, nelle ultime ore nuove clamorose novità. E’ arrivata infatti la svolta, è previsto per la giornata di venerdì un incontro tra Gianluca Vialli e Massimo Ferrero, secondo fonti vicine all’ex attaccante blucerchiato l’affare sarebbe nella fase finale: nelle ultime settimane si è lavorato a fari spenti, accordo di massima raggiunto per un totale di 100 milioni di euro, Vialli sarà affiancato dai magnati Jamie Dinan e Alex Knaster che sono tornati alla ribalta nonostante le smentite durante il mese di giugno. Molto importante per l’accordo finale la cessione di Andersen al Lione per 25 milioni più 5 di bonus. E Ferrero è pronto a mettere le mani sul Palermo…