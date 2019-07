Ciliverghe, arriva il nuovo direttore generale: Paolo Marchesini si presenta

Il Ciliverghe Calcio è lieto di dare il benvenuto al nuovo direttore generale della società Paolo

Marchesini. Il nuovo dg è già operativo ed lavorerà a stretto contatto con il presidente Nicola Bianchini,

il responsabile comunicazione ed organizzazione Edoardo Brunetti ed il direttore sportivo Danilo

Facchinetti, contribuendo al progetto di crescita del Ciliverghe attraverso una maggiore strutturazione

societaria volta ad accrescere anche gli ambiti tecnici di prima squadra e vivaio.

“L’ingresso in società di Paolo Marchesini in qualità di direttore generale – le parole del presidente

Nicola Bianchini – è ulteriore dimostrazione della volontà di crescere e strutturarsi sempre meglio da

parte del Ciliverghe. Marchesini sarà la mia emanazione in società, collante tra le varie aree con potere

decisionale ed il compito di gestire la società nell’ordinario grazie anche alla sua esperienza. E’ una

persona di totale fiducia e sono felice abbia accettato la nostra proposta perché era la figura giusta per

questo ruolo, quella che garantisce un nuovo salto di qualità per il Ciliverghe”.

“Ciliverghe ha risvegliato in me il desiderio di rientrare attivamente nel mondo del calcio – afferma il neo

direttore generale Paolo Marchesini – in una categoria importante ed in una società che è una delle

massime espressioni della provincia, direi la prima a livello dilettantistico nella provincia di Brescia visto

che nessuno ha più anni di militanza in serie D di noi. Negli ultimi dodici mesi la crescita del Ciliverghe è

stata esponenziale, ogni componente della società avverte la responsabilità di lavorare per questi colori,

c’è un progetto importante di crescita a cui vogliamo dare sempre più forza. Vogliamo alzare

continuamente l’asticella e questa sfida e questo progetto sono entusiasmanti”.