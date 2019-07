Cittadella, accordo con SIRMAX per due stagioni: sarà il nuovo main sponsor

SIRMAX diventa main sponsor dell’ A.S. Cittadella per le stagioni 2019/2020 e 2020/2021.

Sirmax ha scelto di sostenere il Cittadella non solo per la grande passione che lega la famiglia Pavin al team granata, ma anche perché il Cittadella incarna gli stessi valori che sono alla base della storia aziendale di Sirmax: entrambe sono profondamente radicate nel territorio, entrambe sono caratterizzate da una forte determinazione che ha portato la società sportiva a raggiungere le vette delle classifiche nazionali, e l’azienda industriale a diventare una multinazionale leader a livello mondiale. Entrambe con umiltà e prudenza.

Sirmax Group, con headquarter a Cittadella, è il primo produttore europeo non integrato di compound di polipropilene per tutti i settori di impiego – automotive, elettrodomestico, power tools e casalingo, elettrico, elettronico, costruzioni, arredamento – e nella distribuzione di materie plastiche. Attiva dagli anni ’60, vanta oggi cinque stabilimenti produttivi in Italia – Cittadella (PD), Tombolo (PD), Isola Vicentina (VI), San Vito Al Tagliamento (PN), Salsomaggiore Terme (PR) –, due in Polonia (2006-2019), Brasile (2012), USA (2015), due in India (2017), uffici commerciali a Milano e Francoforte, filiali estere in Francia, Spagna e Turchia. Sirmax ha conquistato importanti quote di mercato in Europa, Americhe e Asia, diventando così un riferimento globale per il mercato internazionale. Tra i clienti figurano marchi leader del settore quali Whirlpool, BSH Hausgeräte GmbH, Electrolux, Karcher, Philips, Honeywell, ABB, Technogym, FCA, Volkswagen Group, Daimler, PSA (Gruppo Peugeot Citroen).

Ufficializzato anche il programma del ritiro: da questa mattina iniziano le doppie sedute che proseguiranno fino al 3 agosto, al mattino inizio allenamento ore 9.30, pomeriggio 16.30.

Previste altre 5 amichevoli, tre a Lavarone (tutte ad ingresso gratuito) una a Trento e una a Tombolo: Virtus Verona, L.R. Vicenza Virtus, Trento, Benevento, Pordenone.