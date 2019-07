Coppa America: l’albo d’oro aggiornato dopo la vittoria del Brasile, minuto per Joao Gilberto

Trionfo per il Brasile in Coppa America, nella finale disputata al Maracanà di Rio de Janeiro la Seleçao ha battuto 3-1 in finale il Perù, vantaggio firmato da Everton, poi il pareggio di Guerrero su calcio di rigore, al 48′ Gabriel Jesus approfitta del break per vie centrali di Arthur e riporta in vantaggio il Brasile, a chiudere i conti nel finale nonostante l’espulsione di Gabriel Jesus il tris su rigore con Richarlison che chiude definitivamente la partita, si tratta del nono trionfo per il Brasile. Omaggio per Joao Gilberto, il “piu’ grande artista” del Paese, morto ieri all’età di 88 anni.

Questo l’albo d’oro della Coppa America per nazioni: