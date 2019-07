Disordini Perugia-Casarano, emessi 11 Daspo

Doveva essere una semplice amichevole quella di qualche giorno fa tra Perugia e Casarano, ma si è trasformata in altro. I tifosi umbri, molto più numerosi, si sono scagliati contro quelli pugliesi che avevano preso posto in tribuna, costringendoli ad abbandonare lo stadio. Da qui la decisione del Casarano di chiedere l’annullamento del match.

Oggi sono stati emessi 11 Daspo nei confronti di alcuni ultras del Perugia. Le immediate attività d’indagine avviate dalla Digos della Questura di Perugia hanno consentito di identificare in tempi strettissimi i presunti autori degli episodi di intemperanza sugli spalti. In seguito agli accertamenti, il Questore di Perugia ha così emesso undici Daspo a carico dei presunti aggressori. Contestualmente è stata inviata una informativa all’Autorità Giudiziaria.