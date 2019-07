Donadoni sbarca in Cina, raggiunto l’accordo con lo Shenzen Kaisa

Continua l’esodo di tanti allenatori e calciatori, del nostro paese e non, verso la Cina. L’ultimo a raggiungere un accordo con una squadra asiatica, lo Shenzen Kaisa, è Roberto Donadoni, come rivelano alcune fonti dell’agenzia di stampa cinese Hinhua.

“L’accordo era già stato raggiunto tra Donadoni e lo Shenzhen“, ha detto un dirigente della società cinese. “Il club farà presto un annuncio ufficiale“. Donadoni succederà allo spagnolo Juan Caro, che lo scorso anno ha guidato lo Shenzhen alla promozione in massima serie dalla seconda divisione. “Caro è un buon allenatore, ma avevamo bisogno di una vittoria e ne abbiamo ancora davvero bisogno” spiega il club. Avendo vinto solo 3 gare su 20 disputate, lo Shenzhen è attualmente 15esimo in classifica in campionato.