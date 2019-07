El Shaarawy allo Shangai Shenhua: quanto guadagnerà ogni ora, ogni minuto, ogni secondo [CIFRE e DETTAGLI]

Un contratto faraonico. E’ proprio il caso di usare quest’aggettivo visto che si sta parlando di Stephan El Shaarawy e delle cifre che il calciatore andrà a guadagnare in Cina allo Shangai Shenhua. Il Faraone andrà a percepire uno stipendio astronomico, non ai livelli di Cristiano Ronaldo e Messi, ma cifre da capogiro soltanto a guardarle. Nel dettaglio l’ingaggio annuo di El Shaarawy si aggirerà sui 13,3 milioni netti l’anno per 3 stagioni.

Ma quanto guadagnerà ogni ora, ogni minuto, ogni secondo?

40 MILIONI DI EURO IN 3 STAGIONI

13,3 MILIONI NETTI A STAGIONE

1,1 MILIONE AL MESE

35.800 EURO AL GIORNO

1493 EURO ALL’ORA

24,80 EURO AL MINUTO

42 CENTESIMI AL SECONDO

Cifre che fanno paura solo a guardarle e a rapportarle ad un normale stipendio da impiegato. El Shaarawy, dapprima titubante sul trasferimento in Asia ad un età ancora relativamente giovane, ha accettato la proposta dello Shangai Shenhua che gli permetterà di guadagnare in meno di un mese lo stipendio che avrebbe guadagnato in giallorosso in una stagione.