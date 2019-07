Empoli, Kevin Piscopo si presenta: “Felice di essere qui, darò tutto per questa maglia”

Primo giorno all’Empoli per Kevin Piscopo, centrocampista arrivato dal Genoa. Il calciatore ha disputato le ultime due stagioni alla Carrarese. Queste le sue parole: “Sono felice di essere qui – ha dichiarato il neoacquisto azzurro -, arrivo da una stagione positiva a Carrara e adesso sono pronto a confrontarmi con una nuova realtà ben sapendo che dovrò sempre dare e fare qualcosa più degli altri. Empoli? Ho chiesto ai tanti ex con cui ero a Carrara vari consigli e tutti me ne hanno parlato bene, dicendomi di accettare subito e di scegliere una società che ben conoscono e che valorizza i giovani. Come detto, sono felice di esser qui e darò tutto per questa maglia: mi aspetta un campionato che non ho mai fatto e dovrò impegnarmi al massimo, pensando a crescere e migliorare. Il primo impatto? È stato eccezionale e ho avuto subito l’impressione di essere arrivato in un grande gruppo. Ruolo? Mi piace molto attaccare lo spazio, posso stare sia alle spalle delle punte che agire più avanti. Poi mi metterò naturalmente a disposizione del mister, sarà lui a decidere”.